Governo: Conte, la riserva? Stiamo lavorando

ROMA, 26 MAG - "Stiamo lavorando". Così il presidente del Consiglio incaricato, Giuseppe Conte, ha risposto - lasciando la sua abitazione a Roma per recarsi alla Camera - ai giornalisti che gli chiedevano quando avrebbe sciolto la riserva. Nessuna dichiarazione, invece, al suo arrivo a Montecitorio avvenuto - come ormai è tradizione - in taxi.