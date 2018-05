Renzi, spread ai massimi. Colpa Lega-M5S

ROMA, 26 MAG - "Lo spread sale ai massimi dal 2013. Non pensate che sia una notizia tecnica perché purtroppo riguarda la nostra vita. Dai prossimi giorni i mutui per le famiglie costeranno di più, l'accesso al credito per le piccole imprese sarà più difficile e pagheremo di più gli interessi sul debito pubblico. Chi è il colpevole? Non c'è nessun complotto, non guardate Bruxelles, non è colpa dei mercati finanziari. Il responsabile ha sempre un nome, in questo caso due cognomi: Salvini e Di Maio. Se sale lo spread è grazie al teatrino incredibile di questi giorni". Lo scrive su Facebook l'ex premier e segretario del Pd, Matteo Renzi. "Da 84 giorni - aggiunge - questi signori stanno prendendo in giro tutti gli italiani, anche quelli che li hanno votati. Quando proveranno a fare ciò che hanno promesso e scopriranno che non ci sono soldi, allora sì che ne vedremo delle...brutte. Spero che sia chiaro a tutti perché ho insistito tanto perché il PD non facesse l'accordo con nessuno di questi signori", conclude.