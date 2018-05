Presidente incaricato sale Colle senza lista, nodo Savona

ROMA, 25 MAG - Il presidente del Consiglio incaricato Giuseppe Conte sale al Colle dove rimane a colloquio con il Capo dello Stato Sergio Mattarella per oltre un'ora e mezza. Resta il nodo Paolo Savona, blindato dalla Lega e sul quale c'e' un vero e proprio braccio di ferro con il Quirinale. Con Matteo Salvini che non nasconde la sua rabbia per veti sul ministro del tesoro indicato dal Carroccio.