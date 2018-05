Ronaldinho non si sposa più,'non è vero'

RIO DE JANEIRO, 25 MAG - "E' una bugia grandissima, non è vero. Mi stanno chiamando da tutto il mondo, ma io non mi sposo". Con questa frase, detta ridendo ai microfoni di SportTv, Ronaldinho smentisce la notizia diffusa da chi, il quotidiano 'O Dia', gli ha attribuito l'intenzione di sposarsi in contemporanea, ad agosto, con le sue due fidanzate Priscilla e Beatriz, con le quali, quando non è in giro per il mondo, convive nel lussuoso condominio 'Santa Monica' nel quartiere carioca di Barra da Tijuca. Piuttosto l'ex fuoriclasse del Barcellona intende dedicarsi a tempo pieno alla musica, e non a caso oggi a Rio ha partecipato a un evento di lancio del suo gruppo musicale di pagode 'R10' con cui suonerà "a tempo pieno". Intanto oggi molti media brasiliano ricordano che, secondo la legislazione nazionale, la poligamia è un reato che può essere punito con il carcere fino a sei anni.