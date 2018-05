CalcioDe Rossi,prossimo anno puntiamo togliere titolo a Juve

ROMA, 25 MAG - La stagione si è conclusa da poco ma Daniele De Rossi guarda già alla prossima e a come porre fine al dominio della Juventus in Italia. "Sono fortissimi, i più forti da 7 anni. Hanno un potenzia societaria ed economica che li rende quasi imbattibili, almeno per ora - ammette il capitano della Roma -. Noi puntiamo a farlo. L'obiettivo il prossimo anno è andare a dargli fastidio come ha fatto in questa stagione il Napoli, magari togliendogli lo scudetto dal petto". Insomma il traguardo è quello di riportare la Roma a conquistare un trofeo che manca da troppi anni, magari anche grazie all'aiuto del presidente: "Quando ci ho parlato nell'ultimo anno ho visto nei suoi occhi la voglia di vincere. Spero possa continuare a rinforzare la squadra" aggiunge De Rossi nel corso del programma 'Slide Show' trasmesso sulla tv di Trigoria in cui il centrocampista ha ripercorso la stagione giallorossa.