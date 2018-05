Governo: Savona, su di me ci sono veti

ROMA, 25 MAG - "Sì che lo penso". Così Paolo Savona risponde al giornalista della trasmissione Agorà - che diffonde il video - alla domanda se pensa che ci siano veti sul suo nome per via XX Settembre. All'altra domanda sul perchè l'Europa possa essere preoccupata, l'economista risponde: "Non lo so".