Gen.Graziano, si sente mancanza Onu

MILANO, 25 MAG - È in corso, a Milano, il convegno 'Il ruolo della Difesa nell'attuale contesto di sicurezza", organizzato da Aseri, l' Alta Scuola di Economia e Relazioni Internazionali dell'Università Cattolica del Sacro Cuore. Alla conferenza, tenuta dal generale Claudio Graziano, Capo di Stato Maggiore della Difesa e dal direttore di Aseri, il professor Vittorio Emanuele Parsi, sono presenti il prefetto di Milano, Luciana Lamorgese, e i vertici militari lombardi. "La più grande missione antidaesh oggi è una cosiddetta 'coalizione di volenterosi' a guida Usa - ha detto Graziano -. Una volta sarebbe stata a guida Onu o Nato. Quello di cui si sente la mancanza, oggi - ha aggiunto - è la possibilità di avere delle forti risoluzioni delle Nazioni Unite. Che sono l'unica organizzazione globale che genera diritto internazionale. In assenza di questo ci vuole una diversa assunzione di responsabilità della Nato e dell'Europa unita che in questo momento sono in una fase di grande trasformazione".