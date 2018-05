Ruby ter a nuova sezione Tribunale

MILANO, 25 MAG - Il presidente del Tribunale di Milano ha designato una nuova sezione penale alla quale spetterà valutare la riunione dei due filoni, attualmente al 'palo', del processo Ruby ter nel quale Silvio Berlusconi risponde di corruzione in atti giudiziari, e al momento assegnati ai collegi della decima e della quarta penale. La sezione alla quale spetterà decidere la riunificazione, che pare scontata, dei due procedimenti, sarà la settima. Nel frattempo per lunedì 28 maggio, alla decima sezione, è stata fissata l'udienza della tranche principale, a carico del leader di FI e altri 23 imputati, tra cui Karima El Mahroug. Sezione questa che non potrà celebrare il dibattimento per il trasferimento di alcuni giudici. L'altro filone invece, quello a carico sempre del Cavaliere e di altre quattro ospiti delle serate ad Arcore, è stato aggiornato al prossimo 7 giugno. Con la probabile riunione il processo, al momento in fase di stallo, dovrebbe ripartire dopo l'estate.