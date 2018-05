Domenica raduno 11000 Schützen in Tirolo

BOLZANO, 25 MAG - E' in programma domenica a Mayrhofen, nel Tirolo austriaco, il tradizionale raduno transfrontaliero degli Schützen di Baviera, Tirolo, Alto Adige e Trentino. Sono attesi complessivamente 11.000 'cappelli piumati', come anche il presidente austriaco Alexander Van der Bellen e i governatori Arno Kompatscher, Ugo Rossi e Günther Platter. Come spiegano gli organizzatori, il raduno, che ha cadenza biennale, ha lo scopo "di tenere vive le tradizioni" degli eredi di Andreas Hofer, l'eroe tirolese delle lotte anti-napoleoniche. Il programma prevede, tra l'altro, una sfilata di Schützen, lunga 2,7 chilometri. Per la parte culinaria della festa saranno preparati 2.500 polli arrosto e 15.000 boccali di birra.