No legge veneta asili:Zaia, non razzista

VENEZIA, 25 MAG - "Prendiamo atto con rispetto della sentenza della Consulta, però nella nostra legge non vedo nulla di oltraggioso, ma contenuti di buon senso. Mi dispiace che, troppo spesso, quando si fa qualcosa per la gente che risiede nei territori scatti, quasi in automatico, un'ingiusta accusa di razzismo, perché così non è". Lo afferma il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, commentando la sentenza della Consulta che ha bocciato il requisito della residenza protratta per 15 anni come titolo precedenza per gli asili nido. Zaia porta un esempio a sostegno della sua tesi: "mettiamo che ci si trovi in una situazione di posti in esaurimento in un asilo, una sorta di overbooking - argomenta il governatore - A parità di reddito Isee, e quindi di fronte a una uguale situazione di difficoltà cosa è più equo fare? Scegliere un residente da anni o uno appena arrivato?".