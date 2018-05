Governo: Di Maio, siamo compatti

ROMA, 25 MAG - "L'incontro è andato molto bene. E' come se avessimo lavorato sempre insieme, c'è una totale sinergia e sintonia e stiamo lavorando con abbastanza velocità per assicurare il governo del cambiamento". Lo ha detto Luigi Di Maio al termine del vertice con Conte e Salvini conversando con i cronisti. "Savona? - risponde Di Maio - Non voglio parlare di nomi. Di questo ne devono parlare il presidente della Repubblica e Conte. Quello che vi posso dire è che c'è molta compattezza e che ci capiamo al volo".