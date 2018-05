"Nel mezzo del cammin"contrasta violenza

ROMA, 25 MAG - Combattere la violenza e la prevaricazione, anche verbale, verso i più deboli: questo il fine di "Nel mezzo del cammin di nostra scuola" il progetto ideato dalla società Dante Alighieri, in collaborazione con il Liceo Statale Niccolò Machiavelli di Roma e realizzato nell'ambito delle attività del "Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere" emanato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le Pari Opportunità. L'iniziativa, che è stata presentata a Palazzo Firenze, si è occupata, da un punto di vista linguistico, del contrasto alla violenza nei confronti di categorie deboli. Dopo una prima fase di formazione destinata ai docenti di lettere, sono stati elaborati percorsi laboratoriali indirizzati a trasmettere metodi e pratiche per un utilizzo della lingua rispettoso delle persone. Sono state proposte attività sulla questione del politicamente corretto e sull'uso della lingua italiana come mezzo per esprimere in modo adeguato sentimenti ed emozioni.