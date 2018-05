Ambiente: Bienkowska (Ue), su plastica servono azioni forti

MILANO, 25 MAG - "Non stiamo spingendo per una economia 'free plastic' perché non è possibile, ma vogliamo, specialmente per quanto riguarda i prodotti monouso, che i produttori li facciamo con materiali differenti perché è possibile". Così la commissaria Ue Elżbieta Bieńkowska spiega la nuova direttiva sulla riduzione dell'inquinamento da plastica che la Commissione presenterà lunedì. L'intervento all'incontro dell'industria europea della plastica a Milano. "Penso che adesso sia una questione di 'essere o non essere' perché ci sono parti della mondo piene di rifiuti di plastica, per cui dobbiamo prendere azioni forti". Parla invece di settore sotto la "costante pressione dei legislatori" Renato Zelcher, il presidente della associazione. L'industria spiega di voler dare un contributo alla circular economy superando "in efficacia potenziali interventi di limitazione o di bando che invece spesso danno solo l'impressione di un immediato successo, ma provocano invece danni a volte irreparabili ad interi settori dell'economia".(ANSA).