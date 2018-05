Cadavere migrante trovato a Bardonecchia

TORINO, 26 MAG - Il cadavere di un uomo di colore è stato trovato questa mattina a Bardonecchia, sul sentiero montano dell'orrido del Frejus, a circa 5 km dal confine francese. Il cadavere, in stato di decomposizione, è stato trovato da un passante, che ha chiamato i soccorsi. Immediato l'intervento dei militari del soccorso alpino della guardia di finanza. L'uomo, che non è ancora stato identificato, potrebbe essere la terza vittima sulla nuova rotta delle Alpi, che un numero sempre maggiore di migranti sceglie per cercare di varcare il confine. Altri due cadaveri, quello di un uomo e di una donna, sono stati trovati nelle scorse settimane in territorio francese.