Procuratore, Ministero sapeva da 15 anni

BARI, 25 MAG - "E' falso" che il Ministero ha saputo della situazione di pericolo crollo del Palagiustizia di via Nazariantz solo lunedì scorso, "perché ha ricevuto informazioni ed inviti continui a rimediare ai problemi segnalati, da almeno quindici anni, se non più". In una nota inviata dal procuratore di Bari, Giuseppe Volpe, al personale amministrativo del Palagiustizia, c'è un esplicito atto di accusa al Ministero della Giustizia. "Stiamo facendo il possibile per contemperare la sicurezza di tutti noi con le esigenze indifferibili del servizio - scrive Volpe -. Credetemi, ci stiamo sforzando al massimo per raggiungere l'equilibrio tra queste due fondamentali ed imprescindibili esigenze. E non è colpa nostra se siamo arrivati a tanto". Nella nota Volpe, parlando di "squallida vicenda", comunica inoltre ai dipendenti il trasferimento nell'edifico di via Brigata Bari n.6 di Procura e Ufficio gip dove si lavorerà "a rotazione", annunciando per lunedì "un provvedimento che spiegherà cosa faremo".