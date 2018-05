Tenta strangolare moglie, arrestato

FIRENZE, 25 MAG - Ha tentato di strangolare la moglie in strada, vicino alla stazione ferroviaria di Santa Maria Novella a Firenze. L'uomo, un 39enne originario dello Sri Lanka, è stato poi bloccato da una pattuglia della guardia di finanza che stava passando nella zona e che ha assistito all'aggressione. E' accaduto ieri mattina. Il 39enne è stato poi arrestato con le accuse di tentato omicidio, lesioni personali aggravate e stalking. La moglie, anche lei originaria dello Sri Lanka, è stata portata al pronto soccorso dell'ospedale di Careggi per essere medicata: ha riportato lesioni non gravi. Secondo quanto riferito dalle fiamme gialle, l'uomo avrebbe reagito in modo violento anche verso i militari intervenuti. Sempre in base a quanto accertato dalle fiamme gialle, in passato il 39enne aveva già avuto comportamenti violenti verso la moglie ed era tuttora sottoposto a un divieto di avvicinamento alla donna, disposto dal tribunale, perchè accusato di stalking, violenza sessuale e lesioni personali aggravate.