Governo: Di Maio, discutiamo di squadra

ROMA, 25 MAG - "Parleremo di tutto quello che bisogna fare in vista della formazione della squadra di governo". Così Luigi Di Maio entrando alla Camera sul vertice con Matteo Salvini e Giuseppe Conte. "Ci sarà un confronto tra le forze politiche che sostengono il governo Conte", ha aggiunto. Alla domanda se sia disposto a rinunciare al superministero del Lavoro, Di Maio ha risposto: "Non mi pare si stia discutendo di nomi, si sta discutendo dell'assetto di governo per realizzare il programma elettorale. Quando giurerà la squadra? Questo dovete chiederlo al presidente"