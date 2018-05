Salvini, convinceremo il centrodestra

ROMA, 24 MAG - "Siamo convinti che nelle prossime ore si possa partire con la soddisfazione di tutti, anche di coloro che non voteranno la fiducia. Sapremo convincere gli amici del centrodestra non con i posti, perché sarebbe irrispettoso per noi e per loro, ma con i progetti". Lo afferma il leader della Lega Matteo Salvini dopo le consultazioni con il premier incaricato Giuseppe Conte.