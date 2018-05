Mondiali: Will Smith canta alla chiusura

MOSCA, 24 MAG - Will Smith sarà uno degli interpreti della canzone ufficiale del mondiale Fifa 2018 dal titolo "Live it up". Lo ha reso noto l'ente mondiale del calcio con un comunicato. La canzone è stata prodotta dal DJ e compositore Diplo. Insieme alla stella di Hollywood, anche Nicky Jam e Era Istrefi si esibiranno in occasione della finale, che si terrà il 15 luglio nello stadio Luzhniki di Mosca. Il lancio di "Live it Up" è previsto per il 25 maggio mentre il video ufficiale della canzone sarà pubblicato il 7 giugno.