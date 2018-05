Club A femminile, non fermare percorso

ROMA, 24 MAG - I club di serie A femminile chiedono di non tornare indietro e continuare il loro cammino di sviluppo nell'alveo della Figc, con campionati di serie A e B organizzati e gestiti in maniera centralizzata. Questo il senso di una nota diffusa dalle stesse società dopo la decisione della Lnd di fare ricorso contro l'inquadramento nella Figc della Divisione calcio femminile a partire da luglio. "Le società di Serie A femminile, riunitesi a Milano - si legge nella nota - confermano la ferma volontà di proseguire il proprio cammino nell'alveo della Figc in linea con il percorso di sviluppo e crescita del movimento. Un'interruzione del percorso intrapreso - continua la nota - rischierebbe di pregiudicare l'esigenza di evoluzione. Pur riconoscendo quanto fatto fino ad oggi dalla Lnd, confermiamo che le nuove esigenze del calcio femminile italiano - conclude il messaggio delle società femminili - richiedono per i campionati nazionali di Serie A e B, un sistema organizzativo e gestionale centralizzato.