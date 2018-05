Champions: Salah non interrompe Ramadan

ROMA, 24 MAG - La finale di Champions League che si gioca sabato a Kiev non convincerà Mohamed Salah ad interrompere il Ramadan che, da buon musulmano praticante, ha cominciato lo scorso 16 maggio. Lo scrivono i giornali 'Liverpool Echo' e 'Al Masry al Youm', che hanno appreso la notizia da fonti vicine all'attaccante dei Reds. Del digiuno fino al tramonto di Salah, per motivi religiosi, si sapeva visto che osserva scrupolosamente i precetti della propria religione, ma si pensava che potesse usufruire dell'esenzione concessa agli sportivi di alto livello in caso di appuntamenti importanti. Il match per il titolo europeo contro il Real Madrid lo è sicuramente, ma Salah ha deciso di continuare, e anche sabato rimarrà a digiuno fino a mezz'ora prima della partita, quando il sole a Kiev comincerà a tramontare. Intanto l'ex romanista è stato acclamato oggi da una folla di tifosi accorsi all'aeroporto John Lennon per salutare la squadra in partenza per l'Ucraina.