Ronaldinho sposa entrambe le fidanzate

ROMA, 24 MAG - Ronaldinho non finisce di stupire. Di ritorno da Milano dove ha partecipato alla partita d'addio di Pirlo, l'ex Pallone d'Oro pianifica ora il proprio matrimonio per agosto. Il problema è che, secondo quanto scrive il quotidiano brasiliano 'O Dia', realizzerà una doppietta ovvero sposerà in contemporanea due donne. Infatti, quando non è in giro per il mondo, l'ex fuoriclasse conduce una vita da bigamo, visto che vive assieme a due ragazze, entrambe originarie dello stato di Minas Gerais, dove il Gaùcho ha giocato nell'Atletico Mineiro, vincendo la Coppa Libertadores. Il 'doppio matrimonio', non si sa con quale rito, verrà celebrato ad agosto nel condominio di Santa Monica, nel quartiere carioca di Barra da Tijuca, dove il trio abita. 'O Dia' svela anche che Priscilla Coelho e Beatriz Souza, le due donne con cui Ronaldinho convive, ricevono ognuna un mensile di 5000 reais, circa 1200 euro, per le spese voluttuarie.