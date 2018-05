Mps: Vestager, misure temporanee per tornare sulle sue gambe

BRUXELLES, 24 MAG - Le misure di ricapitalizzazione preventiva per Mps adottate dal governo italiano e che hanno avuto il via libera Ue hanno alla base "l'idea che si tratta di una cosa temporanea" che permette di "ristrutturare e rendere sostenibile la banca". E quindi di "uscirne una volta che la situazione ritorna in acque tranquille" con la banca che "torna a camminare di nuovo sulle sue gambe". Lo ha ricordato la commissaria Ue alla concorrenza Margrethe Vestager a chi le chiedeva di un'eventuale statalizzazione di Mps.(ANSA).