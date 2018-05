Ilva: infortunio e frattura per operaio

TARANTO, 24 MAG - Un operaio dell'Ilva, addetto alle paniere in uno dei reparti dell'Acciaieria 2 dello stabilimento siderurgico di Taranto, questa mattina è caduto mentre eseguiva operazioni di manutenzione, riportando una frattura al femore sinistro. Lo si apprende da fonti aziendali. La caduta è stata determinata dalla instabilità del grigliato sul quale l'operatore poggiava il piede. Immediatamente sono intervenuti i sanitari dell'infermeria interna per prestare le prime cure all'operaio, che in seguito è stato trasportato all'ospedale Santissima Annunziata di Taranto. Nelle prossime ore il lavoratore sarà sottoposto a intervento chirurgico.