Ft, dare possibilità a nuovo governo

BRUXELLES, 24 MAG - "Date una possibilità ai nuovi governanti italiani". E' il titolo di un commento a firma di Martin Sandbu nell'edizione online del Financial Times. Secondo il giornalista, "le frange populiste italiane non segnalano una certa prontezza alla moderazione, ma non lo è il resto dell'Ue", tuttavia "c'è spazio per accogliere le priorità politiche del nuovo governo, in cambio, naturalmente, che il nuovo esecutivo mantenga il suo radicalismo economico entro i limiti". Sandbu sostiene inoltre che "Lega e M5S sono diventati la minaccia per il progetto europeo e stanno convincendo buona parte degli italiani che il business as usual europeo impedisce buone politiche economiche". Ma, conclude il giornalista, "il resto dell'Ue ha l'opportunità di dimostrare che hanno torto, ammettendo però che entro certi limiti sono consentite alternative".