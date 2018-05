Borsa: Wall Street peggiora con stop Trump-Kim, Dj -0,57%

NEW YORK, 24 MAG - Wall Street accentua le perdite con l'annuncio di Donald Trump, che ha cancellato il vertice del 12 giugno con il leader nordcoreano Kim Jong Un. Il Dow Jones perde lo 0,57% a 24.746,11 punti, il Nasdaq cede lo 0,42% a 7.395,40 punti mentre lo S&P 500 lascia sul terreno lo 0,51% a 2.719,47 punti. "Sulla base dell'aperta ostilità mostrata nelle ultime dichiarazioni, ritengo sia inappropriato in questo momento tenere l'incontro", afferma il presidente degli Stati Uniti, sottolineando che il "summit di Singapore non si terrà".(ANSA).