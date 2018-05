Michelle Obama svela copertina suo memoir Becoming

ROMA, 24 MAG - L'ex first lady degli Stati Uniti Michelle Obama ha svelato su Instagram la copertina del suo attesissimo memoir, 'Becoming. La mia storia' (Becoming il titolo originale), la cui pubblicazione è prevista in tutto il mondo il 13 novembre 2018. In Italia lo pubblicherà Garzanti in formato cartaceo e in ebook e verrà tradotto complessivamente in 25 lingue. "Sono emozionata nel condividere con tutti voi la copertina di Becoming. Scrivere questo libro è stato estremamente significativo e illuminante. Mentre mi accingo a pubblicare Becoming il prossimo autunno, spero che questo libro diventi l'occasione per ciascuno di voi di pensare alla vostra storia, perché credo fermamente possa aiutarvi a diventare chiunque aspiriate a essere. La vostra storia è ciò che avete, ed è ciò che avrete per sempre. È qualcosa da custodire" scrive Michelle Obama (@michelleobama) che, in occasione del lancio farà un tour promozionale negli Stati Uniti e nel resto del mondo, i cui dettagli verranno annunciati prossimamente. 'Becoming. La mia storia' è l'inedito ritratto intimo di una donna che ha costantemente sfidato le aspettative e la cui storia ci ispira a fare altrettanto. L'ex first lady che ha scelto l'immagine della copertina da un servizio fotografico realizzato all'inizio dell'anno a Washington dal celebre fotografo Miller Mobley, con styling di Meredith Koop, Carl Ray e Yene Damtew. La copertina è disegnata da Christopher Brand, vice president e direttore creativo di Crown Publishing Group. La copertina è stata anticipata su Instagram dalla condivisione di quattro fotografie private inedite di Michelle Obama che mostrano alcuni momenti decisivi del suo personale viaggio nel diventare la donna che è oggi. Nel memoir Michelle Obama racconta le esperienze che l'hanno formata, dalla sua infanzia nel quartiere di South Side a Chicago agli anni di lavoro in equilibrio tra gli impegni professionali e quelli di madre, fino al periodo trascorso nella casa più famosa del mondo. Con estrema franchezza e verve, descrive i trionfi e le delusioni, sia pubblici sia privati, ripercorrendo interamente la sua storia.