Treno contro Tir, 'sembrava terremoto'

AOSTA, 24 MAG - "A un certo punto abbiamo sentito questo grosso botto, il treno ha iniziato come a tremare. Hanno iniziato a cadere le valige, a muoversi gli oggetti. Subito mi era sembrato un terremoto". E' la testimonianza dell'aostano Daniele Di Tommaso, insegnante di Lettere di 44 anni, tra i passeggeri del treno che ieri sera ha travolto un tir a Caluso. "Ero nel secondo vagone, c'erano altre cinque persone. Siamo rimasti sospesi, e solo dopo - racconta - abbiamo scoperto di essere sopra il primo vagone. Sospesi e inclinati, non sapevamo dove stare, c'era la paura che il vagone potesse scendere e cadere giù. Allora poi abbiamo cercato di uscire: abbiamo prima rotto il vetro, però poi abbiamo visto che lì eravamo troppo in alto per scendere. Allora siamo passati dall'altra parte e siamo riusciti a uscire dalla porta del treno. Poi siamo andati nel punto di raccolta e abbiamo visto che pian piano arrivavano i soccorsi. Lì ci siamo resi conto della situazione".