Saputo, con Donadoni finito un ciclo

BOLOGNA, 24 MAG - "Considero Donadoni un ottimo allenatore che ha dato al nostro club un importante contributo di credibilità. Abbiamo ritenuto però che dopo tre anni il suo ciclo a Bologna fosse arrivato alla conclusione nonostante l'impegno e la dedizione che lui e il suo staff hanno sempre dimostrato. Gli auguro le migliori fortune per il prosieguo della carriera". Lo ha detto Joey Saputo, presidente del Bologna, in una dichiarazione affidata al sito web della società. Il Bologna Fc 1909, nel comunicare che "Roberto Donadoni non sarà l'allenatore della Prima squadra per la prossima stagione", ha rivolto al tecnico e al suo staff "un sentito ringraziamento per il lavoro svolto con passione e professionalità nel corso delle tre stagioni trascorse sulla panchina rossoblù".