Eurocity urta mezzo, stop linea Sempione

TORINO, 24 MAG - Un altro incidente ferroviario in Piemonte, questa volta sulla linea internazionale del Sempione. Il treno Eurocity 34 partito da Milano Centrale e diretto a Ginevra, ha urtato un mezzo di cantiere di una ditta esterna, che sta effettuando lavori di manutenzione per conto di Rfi, nel tratto tra Preglia e Varzo, nella provincia del Verbano-Cusio-Ossola. Non ci sono feriti, ma linea è stata interrotta. L'Eurocity dovrà essere trainato alla stazione più vicina da un 'carro soccorso'. Oltre all'Eurocity 34 sulla linea del Sempione è rimasto bloccato un regionale. I passeggeri di questo treno sono stati trasferiti su un autobus per completare il viaggio.