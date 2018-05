Spalletti, Rafinha non riscattabile

MILANO, 24 MAG - "In questo momento non possiamo riscattare Cancelo e Rafinha". Lo ha detto il tecnico dell'Inter Luciano Spalletti nel corso della conferenza stampa di fine stagione ad Appiano Gentile. "Ne potremo parlare poi, ma ora non possiamo riscattarli - ha proseguito -. Per il financial fair play bisogna far quadrare i conti".