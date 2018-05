Mattarella, gestione del dossier migranti sia responsabile

ROMA, 24 MAG - "L'Italia crede alla collaborazione" con l'Africa e lo "dimostra l'impegno dell'Italia sul fronte delle migrazioni, un fenomeno di portata storica che va governato da Africa ed Europa insieme, con lungimiranza e spirito di responsabilità e ci ha visto finora in prima linea a sostegno di un approccio volto a sconfiggere le cause profonde di questa tragedia e a tutela della vita e della dignità dei migranti". Lo afferma il presidente Sergio Mattarella in un passaggio del suo discorso in occasione del 55/o anniversario dell'Unione Africana.