Spara all'impazzata nel Salernitano, due feriti

SALERNO, 24 MAG - Un 27enne incensurato ieri ma non solo ha esploso all'impazzata colpi di arma da fuoco in diversi comuni del Salernitano, ferendo due persone. Tra Pagani, Sarno, Nocera, ha colpito moto, insegne di negozi ed in un caso anche un 67enne ad entrambi gli arti. Con gli agenti del Commissariato il giovane ha ricostruito, attribuendoli a sé, gli episodi criminosi nonché altri episodi dei giorni precedenti registrati a Cava de'Tirreni e Nocera Inferiore rispettivamente con il ferimento della giovane Maria Pia Principe e del danneggiamento della vetrina di un negozio.