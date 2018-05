Roma: intesa su pecore tosaerba, ok in 20 parchi periferia

ROMA, 24 MAG - Un protocollo per "tutelare la biodiversità" a Roma formalizzando anche la possibilità di usare le pecore come tosaerba in alcuni parchi della campagna e periferia romana. Lo prevede l'intesa siglata da Campidoglio e Coldiretti e presentata oggi dalla sindaca Virginia Raggi. Il dipartimento Ambiente ha già individuato circa 20 aree verdi in cui gli agricoltori sono autorizzati a sfalciare l'erba gratuitamente con mezzi propri e a prelevarla per destinarla l'alimentazione degli animali: si va dal parco degli Acquedotti al parco del Pineto. Per queste aree verdi, spiega Raggi, si prevede la "pulizia sia attraverso mezzi meccanici sia attraverso l'ecopascolo. Non porteremo le pecore al centro di Roma ma restituiremo loro le area che gli erano state sottratte: la campagna romana". "Questo protocollo di intesa - continua - vuole valorizzare la funzione agricola di questa città che ha 40 milioni di metri quadri di verde e circa il 40% ha vocazione agricola".