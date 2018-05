Salvini, Savona per bene di Italia in Ue

ROMA, 24 MAG - "Savona è la figura in grado di rimettere l'Italia al centro del dibattito in Europa". Lo afferma il leader della Lega, Matteo Salvini, in diretta su Fb. "Pare che Savona in passato abbia avuto dubbi sull'efficacia sull'Euro: mi domando se ha senso il voto libero degli italiani, se va rispettato e qual è il problema - aggiunge - se qualcuno mette a disposizione la propria competenza per discutere in Europa per il bene degli italiani". "L'Europa - ha aggiunto - consiglia o meglio minaccia parlando di una manovra da 10 miliardi. Intendo fare l'opposto di quello che l'Ue ha minacciato ai governanti italiani negli ultimi anni".