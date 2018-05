Governo: Casaleggio, Conte è all'altezza

ROMA, 24 MAG - "Sono molto contento che si sia sbloccata questa situazione e sono sicuro che Giuseppe Conte sarà all'altezza della situazione. Gli faccio un grande augurio di portare avanti il suo compito con serietà e professionalità, che penso abbia". È il commento di Davide Casaleggio al nuovo mandato di Conte, premier incaricato dal presidente Mattarella per la formazione di un governo M5S-Lega. A margine di un convegno sull'e-commerce in corso alla Luiss di Roma, il presidente della Casaleggio Associati ha aggiunto: "Sono anche molto contento di pensare a come il Movimento nato nel 2009, nel 2013 per la prima volta in Parlamento, nel 2018 sia per la prima volta al governo. Penso che dovremmo essere tutti molto soddisfatti".