La Saxe, pm chiede 4 rinvii a giudizio

AOSTA, 24 MAG - La procura di Aosta ha chiesto il rinvio a giudizio di due dirigenti e di due tecnici della Regione Valle d'Aosta nell'ambito dell'inchiesta sulla realizzazione del vallo di La Saxe, costruito in via d'urgenza nel 2014 per proteggere da una frana i villaggi di La Palud e Entreves, a Courmayeur. Per i dirigenti Raffaele Rocco, commissario delegato per la gestione dell'emergenza, e Valerio Segor, l'accusa è di malversazione a danno dello Stato. Secondo il pm Carlo Introvigne non hanno destinato interamente alle opere previste gli otto milioni di euro stanziati con ordinanza del capo della Protezione civile nazionale: un lavoro rappresentato come "vitale" (il by-pass della Dora di Ferret) e il cui costo avrebbe inciso per 2,8 milioni di euro non è stato realizzato. Segor è inoltre imputato per abuso d'ufficio in merito alla nomina di due geometri della Regione - Ronny Salvato e Furio Saravalle - quali progettisti architettonici dei lavori; i tre sono per questo accusati di abusivo esercizio della professione.