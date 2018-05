Decaro (Anci), spero Conte pensi al Sud

BARI, 24 MAG - "Spero che il presidente del Consiglio" incaricato, Giuseppe Conte, "proprio perché ha origini del Sud, possa allargare il contratto" di governo "con alcuni elementi che riguardino lo sviluppo dei territori, e quindi dei Comuni, e lo sviluppo in particolare della parte più a Sud del Paese". Lo ha detto il sindaco di Bari e presidente Anci, Antonio Decaro, parlando con i giornalisti oggi a margine della cerimonia per la partenza del treno anticorruzione da Bari a Matera."Spero che il governo possa partire subito - ha aggiunto - perché le comunità che amministriamo come sindaci hanno bisogno di norme, di modifiche, e anche di qualche piccola deroga per salvare i bilanci di alcuni piccoli Comuni".