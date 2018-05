Grave incendio alla Pakfrut di Cesena

CESENA (FC), 24 MAG - Incendio di notevoli dimensioni ieri sera verso le 23,30 alla Pakfrut, azienda specializzata nella costruzione di macchine automatiche per il confezionamento di prodotti ortofrutticoli. E' successo in via Terni a San Carlo di Cesena: i danni sono ingenti, i vigili del fuoco sono intervenuti con cinque mezzi e stanno lavorando anche oggi. Secondo una prima ricostruzione potrebbe trattarsi di un corto circuito sprigionato da una macchina che era in carica. Danni ingenti alle macchine e alle strutture, una parte dell'edificio è crollata. Sul posto anche la polizia.