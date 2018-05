Apple con Volkswagen per auto autonoma

ROMA, 24 MAG - Apple si allea con Volkswagen per le auto autonome. Cupertino ha siglato un accordo con la casa automobilistica tedesca dopo aver trattato con Bmw e Mercedes-Benz ed essere stata respinta: nessuna dei due costruttori ha infatti accettato le richieste di Apple sul controllo dei dati e del design. L'indiscrezione riportata dal New York Times mostra come Apple abbia incontrato non poche difficoltà nelle auto senza guidatore. Cupertino ha negli ultimi quattro anni rivisto al ribasso le sue aspettative per le auto autonome riducendo progressivamente il suo programma, e trovandosi ora indietro rispetto alle rivali. In base all'accordo siglato con Volkswagen, Apple trasformerà alcuni dei nuovi T6 Transporter della casa tedesca in shuttle autonomi per i suoi dipendenti, realizzando un progetto sul quale e' molto indietro e che ha consumato quasi tutta l'attenzione della squadra create da Apple per le auto senza guidatore. (ANSA).