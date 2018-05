Treno contro tir: grave la capotreno

TORINO, 24 MAG - Lotta tra la vita e la morte il capotreno, una donna, del regionale 10027 Torino-Ivrea deragliato la scorsa notte nel torinese dopo avere urtato un tir fermo sui binari ad un passaggio a livello di Arè, frazione di Caluso. In prognosi riservata, tra i feriti è al momento quello che più preoccupa. Intubata e in coma farmacologico, la donna - incastrata tra le lamiere dei vagoni per un'ora prima che i soccorritori potessero recuperarla - ha riportato numerosi traumi da sindrome da schiacciamento e una frattura al bacino per la quale si trova ora in sala operatoria al Cto di Torino. Le vittime si chiamano Roberto Madau, macchinista 61enne del treno, e Stefan Aureliana, romeno di 64 anni che conduceva il mezzo di scorta tecnica al tir, un trasporto eccezionale. Per garantire gli spostamenti ai pendolari della linea Chivasso-Aosta Trenitalia ha messo a disposizione autobus sostitutivi.