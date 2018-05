Trump ordina indagine sull'import di auto in Usa

NEW YORK, 24 MAG - Il presidente americano Donald Trump, nel corso di un incontro col segretario al commercio Wilbur Ross, ha dato istruzioni per avviare un'indagine sulle importazioni di automobili negli Usa. Lo rende noto la Casa Bianca, spiegando che si farà ricorso alla 'Sezione 232' del Trade Expansion Act, come aveva anticipato il Wall Street Journal parlando di possibili dazi fino al 25%. L'indagine - afferma Trump - e' motivata da ragioni di sicurezza nazionale.