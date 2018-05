A Napoli pizza fritta più lunga al mondo

NAPOLI, 23 MAG - Stabilito a Napoli un nuovo record: la pizza fritta piú lunga de mondo; misura 7 metri e 15 centimetri. A raggiungere il Guinness World record i 60 pizzaioli che hanno partecipato all'iniziativa organizzata dall'Associazione Pizzaiuoli Napoletani e da Rossopomodoro durante la fiera Tuttopizza, ideata da Raffaele Biglietto e Sergio Miccú. Il record, fanno sapere i promotori dell'evento, è stato certificato dal giudice ufficiale del Guinness, Lucia Sinigaglia. Un'impresa per la quale è stata appositamente realizzata una friggitrice di 7,5 metri di lunghezza. Per compierla sono stati utilizzati 1500 litri di olio, 123,5 chilogrammi di impasto per circa 83 chilogrammi di farina doppio zero, 50 chilogrammi di fiordilatte, 15 chilogrammi di ricotta, 7 chilogrammi di pomodoro pelato, 15 chilogrammi di ciccioli, basilico e pepe. L'iniziativa è resa possibile grazie alla collaborazione di diverse aziende.