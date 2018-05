A Pesaro scuola nazionale Bicipolitana

PESARO, 23 MAG - "Nasce la scuola nazionale di Bicipolitana a Pesaro, che diventa sempre più città della bicicletta". Lo annuncia il sindaco Matteo Ricci, insieme al responsabile aree urbane Legambiente Alberto Fiorillo, intervenendo al Forum Pa di Roma. L'iniziativa, che si terrà nei primi giorni di ottobre, sarà targata Legambiente e Anci. "Sempre più città apprezzano la nostra rete di piste ciclabili - aggiunge il sindaco -. La Bicipolitana è la nostra metropolitana di superficie, con le linee di diversi colori che collegano le zone della città, scelta ogni giorno da un pesarese su tre per gli spostamenti. Per Legambiente siamo la città più 'bike friendly d'Italia', insieme a Bolzano. E la rete continua a crescere. Vogliamo arrivare a 100 chilometri di piste entro il 2019: siamo già a quota 89 chilometri. Diverse città, riconoscendo la buona pratica, stanno cercando di ricalcare il nostro modello sulla Bicipolitana. Per noi è un motivo di orgoglio". Tra i docenti il mobility manager del Comune di Pesaro Thomas Flenghi.