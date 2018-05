Salvini, governo con l'ok dei FI e FdI

ROMA, 23 MAG - Il centrodestra è finito? "Non leggo le interviste in questi giorni ma dico solo che se sto facendo quello che sto facendo è perché gli alleati mi hanno detto "vai"". Lo afferma Matteo Salvini arrivando ai gruppi della Camera, interpellato sulle parole di Giorgia Meloni, secondo la quale FdI "non voterà la fiducia" e "se si andrà avanti con questo schema, il centrodestra così come l'abbiamo conosciuto non esisterà più". Il leader della Lega replica: "Chiedete a loro se hanno cambiato idea, io li continuo a ritenere alleati".