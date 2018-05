Libia: Haftar ordina presa Derna, falliti negoziati

IL CAIRO, 23 MAG - Il generale Khalifa Haftar ha fatto pubblicare un proclama in cui annuncia il fallimento di negoziati per un allontanamento pacifico dei jihadisti asserragliati da almeno due anni a Derna e l'ordine alle sue truppe di "liberare", "presto", la città nell'est della Libia. "Dopo aver tentato tutte le soluzioni pacifiche che sono state rifiutate dai terroristi, abbiamo ordinato alle nostre forze di liberare Derna", si afferma in un messaggio di Haftar.