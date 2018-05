F1: Monaco, Hamilton "correre qui è sempre un sogno"

ROMA, 23 MAG - "Correre qui a Montecarlo è sempre un sogno, io poi vivo qui e sono fortunato per questo. Peccato ci sia solo una gara su questa pista dove devi essere più attento e preciso che mai: l'aspetto mentale è decisivo. Qui è sempre una gara intensa, serve precisione sul circuito più tecnico e impegnativo". Lewis Hamilton è un 'innamorato' del gran premio di Montecarlo, e oltre a manifestare ottimismo per la gara di domenica spiega cosa si deve fare per rendere al meglio sul circuito del Principato. "Nella guida di tutti i giorni qui è difficile spiegare - dice ancora - quanto si vada veloci in gara su queste strade. E in gara è pazzesco. Dai test abbiamo visto che le Red Bull sono molto veloci e probabilmente lo saranno anche qui. La Ferrari sembrava davanti, poi la Red Bull ha fatto capire che sarà un weekend difficile. Ma sappiamo quali sono i nostri obiettivi, e stiamo lavorando nella direzione giusta e migliorare delle cose. Per questo sono fiducioso".