Libia: missione Onu, attentati Isis sono 'seria minaccia'

IL CAIRO, 23 MAG - La missione dell'Onu in Libia, prendendo spunto da un'autobomba che martedì ha ucciso 2 miliziani del generale Khalifa Haftar, ha lanciato un allarme sulla gravità della "minaccia" rappresentata da attentati dell'Isis nell'instabile Paese nordafricano. "L'Unsmil condanna l'attentato rivendicato dall'Isis" nell'est della Libia nei pressi di Ajdabiya, che ha causato morti tra le fila dell'Esercito nazionale libico (Lna), si afferma in un tweet della Missione delle Nazioni Unite, con implicito riferimento alla forza armate di cui Haftar è comandante generale. L'aumento degli attacchi rivendicati dall'Isis è una seria minaccia che non dovrebbe passare inosservata dai libici e dalla comunità internazionale", avverte l'Unsmil. L'attentato, compiuto ieri mattina vicino a un posto di blocco a 60 km da Agedabia, aveva causato almeno due morti, come riferiscono i siti Libyan Express e Alwasat, con quest'ultimo che parla anche di due feriti (mentre Libya Observer riporta tre morti e due ferimenti).