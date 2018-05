Lanciati i satelliti che inseguono gli oceani

ROMA, 23 MAG - Lanciati i due satelliti gemelli della missione Grace-Fo, che avranno il compito di 'inseguire' l'acqua in movimento sulla Terra, fornendo una visione unica del clima del pianeta. Il lancio è avvenuto alle 21,47 italiane dalla base di Vandenberg in California, con un razzo Falcon 9 della SpaceX. Grace-Fo (Gravity Recovery and Climate Experiment Follow-On), è una missione congiunta della Nasa e del Centro di ricerca tedesco per le geoscienze (Gfz) ed è l'erede della missione Grace, della quale continuerà il lavoro. Il rilascio in orbita dei due satelliti è previsto a circa 10 minuti dal lancio, quindi il razzo Falcon 9 prosegue per rilasciare su un'orbita più elevata i cinque satelliti Iridium Next per le telecomunicazioni. I satelliti gemelli Grace-Fo vengono rilasciati in direzioni opposte: quello rivolto verso la Terra viene spinto in un'orbita più bassa e più veloce, il secondo in un'orbita più alta e lenta.