Cremlino, Putin in Cina dall'8 al 10 giugno

MOSCA, 23 MAG - Il presidente russo, Vladimir Putin, dall'8 al 10 giugno sarà in visita ufficiale in Cina, dove a Tsingtao parteciperà a un summit dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai (Sco): lo ha detto il consigliere di Putin, Iuri Ushakov, precisando che il leader del Cremlino incontrerà il vice presidente cinese Wang Qishan a margine del Forum economico di San Pietroburgo il 24-25 maggio.